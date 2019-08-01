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Это дыра: новый глава таможни Нефьодов рассказал, что будут делать с евробляхами
Новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов считает, что проблема так называемых «евроблях» в Украине вызвана различием национального и европейского законодательства. По его словам, суть разницы в том, что в Украине облагается налогом не владение автомобилем, а сам автомобиль, тогда как в Европе сами авто могут быть дешевле, чем владение ими.
В комментарии 24tv.ua главный таможенник неожиданно отметил, что выступает за дешевые автомобили для украинцев, однако призвал депутатов подойти к проблеме с пониманием того, что может последовать «в цепочке».
Например, тогда придется подумать над ограничением количества автомобилей хотя бы в историческом центре городов, или, как в Китае, проездом авто с парными номерами по парным дням.
Вместе с тем Нефьодов категоричен в том, что авто на иностранной регистрации, которые продолжают ездить в Украине, у нас быть не должно, а их легализация должны быть простой и доступной.
Отметим, с 1 августа в Украине перестал действовать мораторий на применение штрафных санкций за нерастаможку автомобилей.
Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что новая Рада может пересмотреть это решение.
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