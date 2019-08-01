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Шоу-бизнес

Мужчина должен все чувствовать: Сергей Бабкин растрогал заботой о новорожденном сыне (фото)

20:06 1 августа 2019 57
Сергей Бабкин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный музыкант Сергей Бабкин, ставший отцом в третий раз, растрогал заботой о новорожденном сыне. Он присутствовал на родах и очень трепетно вместе с женой Снежаной ухаживает за малышом, которого назвали Елисеем. Сергей показал несколько трогательных фото с мальчиком.

«Я считаю, что мужчина должен все чувствовать, чтобы не казалось, что жена уехала, родила и все, будто бы все так легко. Сначала ребенка положили на грудь к Снежане, а потом я пошел в палату, подготовился, включил видео на телефоне, чтобы зафиксировать первые минуты… Мы где-то час так пролежали», — поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам канала «Украина» за кулисами праздничного концерта «З Днем народження, Україно!».

Также звездный папа признался, что с удовольствием делит заботы о малыше и встает ночью.

«Мы все делаем вместе, я и ночью так же встаю, качаю малыша на руках. Мне это все очень нравится, я просто наслаждаюсь! И, конечно, он это чувствует… Когда слышит мой голос, то начинает искать меня глазами — где, где мой папа? Это просто невероятное счастье!» — признался артист.

Он и новые песни записывает с младенцем на руках, берет его в студию.

Снежана и Сергей также воспитывают старших детей — сына Артура и дочь Веселину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Валентина Хамайко поднялась на Говерлу с 6-месячным сыном на руках.

А Лилия Ребрик взлетела на парашюте ради дочери.

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