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Украина

Волкер не видит желания Кремля освободить украинских моряков

21:43 1 августа 2019 44
Курт
Инф. «ФАКТОВ»

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Россия до сих пор не подала ни одного сигнала, свидетельствующего о готовности освободить захваченных в Керченском проливе 24 украинских моряков. Об этом американский дипломат заявил в интервью изданию Тиждень.

При этом он выразил убежденность в том, что Москва умышленно затягивает процесс.

«Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала в захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ», — подчеркнул Волкер.

Он также констатировал, что Россия утратила возможность, когда можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установлении мира.

«Они не воспользовались этим шансом, вместо этого и далее относятся к морякам как к заложникам», — сказал спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова направила в Россию ходатайство об освобождении моряков под ее личное обязательство. А тем временем в Украину вернули собаку членов захваченного россиянами буксира «Яны Капу».

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