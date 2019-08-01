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Волкер не видит желания Кремля освободить украинских моряков
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Россия до сих пор не подала ни одного сигнала, свидетельствующего о готовности освободить захваченных в Керченском проливе 24 украинских моряков. Об этом американский дипломат заявил в интервью изданию Тиждень.
При этом он выразил убежденность в том, что Москва умышленно затягивает процесс.
«Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала в захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ», — подчеркнул Волкер.
Он также констатировал, что Россия утратила возможность, когда можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установлении мира.
«Они не воспользовались этим шансом, вместо этого и далее относятся к морякам как к заложникам», — сказал спецпредставитель Госдепа США.
Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова направила в Россию ходатайство об освобождении моряков под ее личное обязательство. А тем временем в Украину вернули собаку членов захваченного россиянами буксира «Яны Капу».
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