В Киеве пассажиры трамвая сдвинули авто "героя парковки": появилось видео

Происшествия

В Киеве из-за наглости очередного автохама оказалось заблокированным движение общественного электротранспорта. Однако пассажиры трамвая, замершего на путях, не растерялись, и «отодвинули» с рельсов припаркованное там авто нарушителя. Видео появилось в паблике dtp.kiev.ua.

В комментариях пользователи предположили, что авто могло просто скатиться с горки, заблокировав движение трамваев.

В то же время Анжела Рубанова поделилась собственным зарубежным опытом.

«Только что видела парковку, которая стоит 600 евро в час. Это когда машина стоит так, что создает трудности для проезда трамвая. Трудность — это, например, когда трамвай проехать может, но есть риск повредить припаркованный автомобиль. В этом случае вагоновожатый останавливается, фиксирует ситуацию, вызывает полицию и ждет. Минута простоя трамвая обойдётся владельцу автомобиля в 10 евро. На этом фоне 120 евро фиксированного штрафа просто семечки. Бывали случаи, когда владелец автомобиля рыдал «Лучше бы ты мне бампер снес!», — рассказала она.

Напомним, с середины июля в Киеве начали принудительно эвакуировать на штрафплощадки неправильно припаркованные автомобили. Первыми новшество опробовали автовладельцы, оставляющие авто в центре столицы.



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