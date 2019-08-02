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Лису пустили в курятник: в РФ педагогу-педофилу разрешили вернуться в школу
В России в Республике Удмуртия школа, уволившая учителя информатики и физики за распространение детской порнографии, снова приняла его на работу на должность слесаря-сантехника. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.
В бытность учителем мужчина детей, к счастью, развращать не пытался, однако собирал и распространял детскую порнографию. Стражи порядка вычислили и задержали его; в декабре 2018 года мужчина получил условный срок и запрет приближаться к несовершеннолетним в течение двух лет.
В самой школе, однако, решение суда восприняли своеобразно. Когда приговор вступил в силу, преподаватель был уволен — однако вскоре его вновь приняли на работу в это же учреждение. Правда, на сей раз не педагогом, а слесарем-сантехником.
Каким был мотив такого решения, остается неясным, однако на абсурдную ситуацию обратила внимание прокуратура, которая сразу же потребовала от судебных органов расторгнуть трудовой договор с извращенцем в принудительном порядке, что и было сделано; об этом сообщается на сайте прокуратуры Удмуртской Республики
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале прокуратура Казани организовала проверку в отношении педагога нескольких учебных заведений города Айрата Мухарлямова, бывшие ученицы которого рассказали о его домогательствах и сексуальном насилии. Семь бывших учениц Мухарлямова рассказали о том, как учитель истории спаивал их, раздевал и просил «доставить ему удовольствие» во время поездок на турниры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
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