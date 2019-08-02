Мир

У Путина запускают «армейский интернет»: что об этом известно

В России в ходе учений в Центральном военном округе был протестирован дальнобойный «военный интернет». Об этом пишут «Известия».

«Высокоскоростные линии обмена информации позволили настроить сообщение между полевыми пунктами управления на расстоянии 2 000 км. В учениях приняли участие более 4 500 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что «суверенный армейский интернет» — это закрытая система обмена цифровой информацией. У нее уже есть название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Такой вид коммуникаций могут использовать в условиях военных действий и в зонах чрезвычайных ситуаций, где часто возникают проблемы со связью.

Минобороны страны-агрессора использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования для создания сверхдальних линий передачи данных. Во время учений использовались цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозер». Скорость передачи данных — 300 мегабит в секунду.

Эксперты поясняют, что высокозащищенная локальная беспроводная сеть позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, в том числе передавать файлы большого объема, такие как аудио и видео. Минобороны отмечает, что все каналы связи надежно защищены от взлома мобильными комплексами «Никель», а данные шифруются.

Как известно, сейчас российские военные не смогут пользоваться интернетом — даже хранение смартфона в армии приравнивается к грубым дисциплинарным проступкам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале мая президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Закон позволит «создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter