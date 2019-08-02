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Происшествия

Перерезали горло: в Запорожье жестоко убили "криминального авторитета" (видео)

10:45 2 августа 2019 33
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 1 августа, в Запорожье во дворе собственного дома, был убит Алексей Петров, которого СМИ связывают с криминальными кругами. Ранее в Москве был найден мертвым один из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки 51-летний Александр Францевич.

По данным IPnews, погибшего Петрова, известного под кличкой «Петрик», сначала избили, а потом перерезали горло.

Нападавших на «Петрика» было двое. Во время избиения один из них неоднократно ударил авторитета ножом, после чего мужчину оттащили за припаркованное рядом авто и скрылись.

Сообщается, что Петров реализовывал отходы производства промышленных предприятий, которые скапливались на отвале «Черная Гора». Ранее был известен как один из пяти членов известной банды «Франца». Была информация о том, что в последнее время Петрик отошел от дел.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия

По словам первого заместителя Нацполиции украины Вячеслава Аброськина, на сегодняшний день в Украине постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры.

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