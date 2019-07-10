Аброськин назвал количество «воров в законе» в Украине

Украина

На сегодняшний день в Украине стране постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель лавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

При этом, в отличие от криминальных авторитетов 80-х годов прошлого столетия, они активно участвуют во всех избирательных процессах в Украине и «всюду имеют своих ставленников».

«Они совсем другие, чем те «воры» 80-х годов, они хотят иметь не только «воровскую» власть, но и обычную, поэтому активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими «топ-менеджерами», — считает Аброськин.

Кроме того, современные «воры в законе» проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы.

Замглавы Нацполиции уверен, что с криминальными авторитетами нужно немедленно бороться.

«Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент — новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри», — отметил Абрьськин.

По его словам, в МВД Украины настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

Напомним, что в мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для «воров в законе», поэтому их количество постоянно растет, и в итоге Украина может превратиться в своего рода «заповедник», куда будут стекаться криминальные элементы со всего постсоветского пространства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители Грузии плотно взялись за организованную преступность в стране. Следствие работало несколько месяцев, в результате чего по всей Грузии были задержаны порядка десяти «воров в законе», причем, что показательно, большинство из них имели широкие международные связи. Также активно против криминальных авторитетов ведется борьба в России и Армении.

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