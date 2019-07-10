- 03:25 За спиной украинцев: Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой в 2014 году
- 03:07 Полностью голая: Эмили Ратаковски поразила фанатов фото «18+»
- 02:12 Обнародованы новые доказательства причастности «зенитчика «ДНР» Цемаха к катастрофе MH17
- 01:56 Кендалл Дженнер на водном мотоцикле открыла бутылку ногой: впечатляющий трюк
- 01:25 Встреча с Путиным на Валааме: Лукашенко прокомментировал возможность объединения Беларуси и РФ
- 00:58 Аброськин назвал количество «воров в законе» в Украине
- 00:32 Проще высадиться на Луне: в РФ озаботились очень высоким уровнем радиации на затонувшей подводной лодке
- 09.07 23:59 "Танці з зірками": стали известны первые имена судей нового сезона
- 09.07 23:29 Не отказывайтесь от рыбы и фруктов: Супрун дала рекомендации кормящим мамам
- 09.07 23:16 Стали известны жуткие подробности смерти матери и ее двух сыновей в Скадовске
- 09.07 22:53 В Одессе нашли повешенным предпринимателя, стрелявшего в нардепа Урбанского
- 09.07 22:43 Испытывают судьбу: в сети показали видео с юными "экстремалами" на мосту в Киев
Аброськин назвал количество «воров в законе» в Украине
На сегодняшний день в Украине стране постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель лавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
При этом, в отличие от криминальных авторитетов 80-х годов прошлого столетия, они активно участвуют во всех избирательных процессах в Украине и «всюду имеют своих ставленников».
«Они совсем другие, чем те «воры» 80-х годов, они хотят иметь не только «воровскую» власть, но и обычную, поэтому активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими «топ-менеджерами», — считает Аброськин.
Кроме того, современные «воры в законе» проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы.
Замглавы Нацполиции уверен, что с криминальными авторитетами нужно немедленно бороться.
«Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент — новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри», — отметил Абрьськин.
По его словам, в МВД Украины настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.
Напомним, что в мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для «воров в законе», поэтому их количество постоянно растет, и в итоге Украина может превратиться в своего рода «заповедник», куда будут стекаться криминальные элементы со всего постсоветского пространства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители Грузии плотно взялись за организованную преступность в стране. Следствие работало несколько месяцев, в результате чего по всей Грузии были задержаны порядка десяти «воров в законе», причем, что показательно, большинство из них имели широкие международные связи. Также активно против криминальных авторитетов ведется борьба в России и Армении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...