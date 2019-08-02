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В Виннице загорелся мясокомбинат (фото)
В Виннице возник пожар на местном мясокомбинате. Об этом «ФАКТАМ» стало известно от очевидцев ЧП.
Огромный столб дыма виден в разных районах города. Причина пожара пока неизвестна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Киеве на Кловском спуске в одной из квартир возник серьезный пожар. Также сообщалось о пожаре в популярном баре-кальянной, расположенном в курортной зоне, в Приморском районе Одессы.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...