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- 15:33 Победитель первого сезона "Зважені та щасливі" вновь пришел на проект
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Победитель первого сезона "Зважені та щасливі" вновь пришел на проект (фото)
Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). На место ведущей вернулась Анита Луценко, а тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. В этом году за новое, более легкое и счастливое будущее борются девять мужчин и девять женщин. Многие из них считают, что именно из-за лишнего веса не складывается их личная жизнь. Ранее ведущая «Зважених та щасливих» покинула реалити.
Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. На проект вернулся также победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов. В 2011 году его вес составлял 175 килограммов. За время проекта он скинул 85 килограммов. Благодаря своему тренеру Аните Луценко Коля вернулся в спортивную форму и долгое время поддерживал вес. После проекта работал в Канаде хоккейным тренером. Но четыре года назад Николай вернулся в Украину и поехал в зону АТО, чтобы защищать страну на передовой. К сожалению, питание на фронте далекое от правильного. Как результат — лишний вес вернулся.
На девятый сезон Николай Ворошнов пришел с весом 220 килограмм и стал участником команды Марины Боржемской.
— Я рада вновь стать частью проекта «Зважені та щасливі», — призналась «ФАКТАМ» Марина Боржемская. — У меня очень сильная команда. Главное, что я говорю каждый раз своим ребятам — надо идти к цели, не давая себе никаких поблажек.
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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Марина Боржемская рассказала, как вернула идеальный вес после родов.
А один из участников проекта после завершения шоу открыл сеть спортзалов в родном городе.
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