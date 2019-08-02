25.32 / 25.65 27.98 / 28.50
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сделано в Украине: российские пропагандисты жестко опозорились с видео о морском спецназе

17:45 2 августа 2019 190
Морской спецназ ГРУ России
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский офицер Анатолий Штефан обнародовал видео, активно распространяемое на российских ресурсах с целью популяризации мощи армии Путина. В то же время, как оказалось, ролик смонтирован с использованием кадров, снятых во время учений… украинских военных Сил специальных операций (ССО).

В частности, большинство кадров было снято 73 морским Центром специальных операций ССО.

Соответствующие видео украинские военные выкладывали в сеть в 2017—2018 годах.

Напомним, в июле в Одессе прошли масштабные международные учения Sea Breeze («Си Бриз»), которые проводились на море, суше, в воздухе и под водой. Новацией учений-2018 стала их «речная составляющая» — взаимодействие международных сил в акватории реки и моря. Участие в учениях приняли корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер