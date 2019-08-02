Украина

Сделано в Украине: российские пропагандисты жестко опозорились с видео о морском спецназе

Известный украинский офицер Анатолий Штефан обнародовал видео, активно распространяемое на российских ресурсах с целью популяризации мощи армии Путина. В то же время, как оказалось, ролик смонтирован с использованием кадров, снятых во время учений… украинских военных Сил специальных операций (ССО).

В частности, большинство кадров было снято 73 морским Центром специальных операций ССО.

Соответствующие видео украинские военные выкладывали в сеть в 2017—2018 годах.

Напомним, в июле в Одессе прошли масштабные международные учения Sea Breeze («Си Бриз»), которые проводились на море, суше, в воздухе и под водой. Новацией учений-2018 стала их «речная составляющая» — взаимодействие международных сил в акватории реки и моря. Участие в учениях приняли корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.

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