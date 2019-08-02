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Ломаченко и Кэмпбелл провели первую процедуру взвешивания: кто кого перевесил (фото)

18:11 2 августа 2019 58
Ломаченко и Кэмпбелл провели первую процедуру взвешивания: кто кого перевесил (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Всемирный боксерский совет (WBC) провел обязательную процедуру взвешивания за 30 дней до чемпионского боя между обладателем титулов WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендентом на пояса нашего соотечественника британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения).

Как сообщает сайт Boxing Scene, Василий показал на весах 65,32 кг, в то время как его соперник — 66,86 кг. Отметим, что лимит в легкой категории — до 61,235 кг, но, согласно регламенту, в этот период вес боксеров может превышать допустимый на 10% (то есть, до 67,36 кг).

За месяц до боя Ломаченко легче Кэмпбелла на 1,5 кг

Отметим, что до самого боя, который пройдет 31 августа в Лондоне на O2 Arena, Ломаченко и Кэмпбелл еще дважды пройдут аналогичную процедуру — за две недели (17 августа) и неделю (24-го) до поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа впечатляющая сумма, которую Ломаченко заработал за карьеру.

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