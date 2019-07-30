Названа впечатляющая сумма, которую Ломаченко заработал за карьеру

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) в общей сложности заработал за свою профессиональную карьеру около 15 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание Mixsport, подсчитав заработок Василия за почти шесть лет, проведенных на профессиональном ринге. Примечательно, что из украинских боксеров больше уроженца Белгород-Днестровского, что в Одесской области, заработали за свою карьеру лишь братья Кличко — Виталий и Владимир.

Отметим, что за поединок против Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа в Лондоне, Ломаченко получит рекордный гонорар — 4 миллиона долларов. При этом нашему соотечественнику принадлежит мировой рекорд — Ломаченко стал чемпионом мира в трех весовых категориях (полулегкой, второй полулегкой и легкой) только за 12 поединков, проведённых за пять лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто кого «пересмотрел» в дуэли взглядов между Ломаченко и Кэмпбеллом.

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