Украина

Волкер сделал важное заявление об участии Трампа в переговорах по Донбассу

Личное участие президента США Дональда Трампа в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе станет возможным только тогда, когда Россия даст понять, что она готова реально прекратить конфликт.

Такое мнение в интервью изданию «Тиждень» озвучил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом он выразил уверенность, что Трамп может поддержать создание нового формата для переговоров, в т. ч. с привлечением Великобритании, Франции и Германии.

«Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать самую высокую степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках „нормандской четверки“. Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться и достичь мира», — сказал американский дипломат.

Напомним, в настоящее время продолжается подготовка к визиту президента Зеленского в Вашингтон.

Перед визитом Зеленский озвучил идею расширения «нормандского формата» за счет США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter