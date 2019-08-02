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Волкер сделал важное заявление об участии Трампа в переговорах по Донбассу
Личное участие президента США Дональда Трампа в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе станет возможным только тогда, когда Россия даст понять, что она готова реально прекратить конфликт.
Такое мнение в интервью изданию «Тиждень» озвучил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
При этом он выразил уверенность, что Трамп может поддержать создание нового формата для переговоров,
«Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать самую высокую степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках „нормандской четверки“. Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться и достичь мира», — сказал американский дипломат.
Напомним, в настоящее время продолжается подготовка к визиту президента Зеленского в Вашингтон.
Перед визитом Зеленский озвучил идею расширения «нормандского формата» за счет США.
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