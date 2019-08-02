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«Террористы» захватили детей: в Крыму устроили дикое шоу ко Дню ВДВ (фото)
В аннексированном Севастополе в День ВДВ России устроили показательные «антитеррористические учения», в ходе которых спецназовцы тренировались захватывать террористов и освобождать заложников, причем роль и тех и других исполняли местные дети.
Как сообщает ресурс Крым.Реалии, во время учений производилась стрельба из автоматического оружия холостыми патронами, а один из спецназовцев во время показательного упражнения прицельно стрелял из автомата в сторону зрителей, которые были расположены на площади возле памятника буквой «П».
Участие в действе приняли и несовершеннолетние,
«ФАКТЫ» неоднократно писали о милитаризации обучения детей в оккупированном Крыму. Там подростков активно привлекают в милитаризированные организации. «Победобесие» захватило и взрослых — крымчанка подарила дочери на день рождения жетоны на шею, в которых указана группа крови и имя девочки. Недавно в сеть попали фото этой девочки с автоматом, который она постоянно носит с собой.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!