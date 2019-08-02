Украинцам массово отказывают во въезде в Польшу: названы главные причины

Украина

Польша увеличила количество отказов гражданам Украины во въезде — за первое полугодие 2019 года число таких случаев (всего их насчитали около 28 тысяч) выросло на 12,1%. Об этом свидетельствуют данные Польской пограничной службы, которые приводит украинский аналитический центр «Європа без бар’єрів».

Тем не менее, комментируя статистику, исполнительный директор организации Ирина Сушко отметила, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50%-ного роста в 2018 году.

Главными причинами отказов во въезде гражданам Украины на польской границе остаются нехватка документов для подтверждения цели визита и условий пребывания и средств для обеспечения пребывания в стране (возвращения назад). Абсолютное большинство отказов отмечается на наземной границе Украины с Польшей.

Семье украинского тысячи поляков собрали около 6 миллионов злотых, а это почти 4 миллиона 200 тысяч гривен. Инициатором сбора помощи выступил почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.

Напомним, Польша входит в ТОП-5 стран, откуда в течение первого полугодия 2019 с в Украину перечислялось больше всего средств с использованием международных систем перевода денег. Так, удельный вес переводов в Украину из Польши составлял 11% (из США — 15%, из Италии — 14%).

Тем не менее работа украинцев в Польше порой может привести к неожиданным последствиям. «ФАКТЫ» писали о заробитчанине Василие Чорнее из Прикарпатья, которого больного польская работодательница вывезла умирать в лес.



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