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В Крыму мужчина расстрелял соседа на глазах у его дочери и совершил суицид
В аннексированном Крыму произошла жуткая трагедия — в поселке Тимирязево Джанкойского района один из местных жителей застрелил из охотничьего ружья своего соседа. Жертвой стал крымский татарин Эльмар Куртсеитов (родственник делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Эннанова). Как сообщил в сети крымскотатарский активист Заир Смедля, Куртсеитова застрелили на глазах у несовершеннолетней дочери.
После совершения преступления убийца поджог свой сарай, гараж вместе с автомобилем, а затем дом, после чего покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время на месте преступления работают сотрудники следственного комитета и полиции.
Напомним, 11 июля в оккупированном Крыму нашли убитым пропавшего накануне крымского татарина Фахри Мустафаева. А 9 июля в Крыму на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Убитым оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в апреле 2019 года.
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