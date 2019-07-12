- 01:50 Искусственный интеллект впервые обыграл в покер одновременно пять профи-игроков
- 01:25 В оккупированном Крыму убили крымского татарина
- 00:55 Лайнер Air Canada попал в зону турбулентности, пострадали десятки человек
- 00:25 «Вам повезет, если не будут проклинать»: Омелян жестко ответил Зеленскому
- 11.07 23:55 Россия готовится признать "Всемирный конгресс украинцев" "нежелательной организацией": что это значит
- 11.07 23:17 В работе Twitter произошел глобальный сбой
- 11.07 23:15 "За меня много дадут": Черновол предложила Зеленскому обменять ее на Сенцова и пленных моряков
- 11.07 22:57 Сборная Украины по баскетболу – серебряный призер Универсиады
- 11.07 22:53 Обстрел автоколонны на Донбассе: в штабе ООС заявили о "самодеятельности" нового главы Донецкой ОГА
- 11.07 22:39 "Сюрреализм": Климкин под музыку прокомментировал провал его отставки в Раде
- 11.07 22:23 Оскандалившегося кандидата в нардепы Куницкого сняли с выборов
- 11.07 22:08 Спустя два месяца задержан подозреваемый в нашумевшем убийстве семьи фермеров в Николаевской области
В оккупированном Крыму убили крымского татарина
В четверг, 11 июля, в оккупированном Крыму нашли убитым пропавшего накануне крымского татарина Фахри Мустафаева. Об этом сообщил в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.
«Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым », — написал он.
По его словам, тело мужчины пытались спрятать, закопав в селе Ароматное Бахчисарайского района.
От родных убитого Наматуллаев узнал, что в 10 июля утром, примерно в 9:00, после телефонного разговора Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. А через полчаса с ним уже не было связи.
По словам журналиста, у 38-летнего Фахри Мустафаева было трое малолетних детей.
«Дата и точное время проведения дженазе пока не известно, так как только начались следственные и оперативные действия», — написал Наматуллаев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июля в Крыму на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Убитым оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в апреле 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..