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В оккупированном Крыму убили крымского татарина

1:25 12 июля 2019 46
Крымские татары
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 11 июля, в оккупированном Крыму нашли убитым пропавшего накануне крымского татарина Фахри Мустафаева. Об этом сообщил в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

«Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым », — написал он.

По его словам, тело мужчины пытались спрятать, закопав в селе Ароматное Бахчисарайского района.

От родных убитого Наматуллаев узнал, что в 10 июля утром, примерно в 9:00, после телефонного разговора Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. А через полчаса с ним уже не было связи.

По словам журналиста, у 38-летнего Фахри Мустафаева было трое малолетних детей.

«Дата и точное время проведения дженазе пока не известно, так как только начались следственные и оперативные действия», — написал Наматуллаев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июля в Крыму на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Убитым оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в апреле 2019 года.

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