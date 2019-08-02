Ани Лорак раскритиковали за фото с новым бойфрендом

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак перестала скрывать романтические отношения с продюсером Black Star Егором Глебом. И судя по последним позитивным изменениям во внешности певицы, Ани счастлива в новых отношениях.

Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные фотографии в Instagram.

Так, певица выложила снимок, сделанный в гримерке. Ани Лорак запечатлела себя в халате, стоящей рядом с избранником, облаченным в джинсы, белую футболку и кепку. Певица предпочла отказаться от комментария к фото, зато не смолчали подписчики.

По мнению некоторых пользователей, Ани Лорак не подходит Егор Глеб: «Он ей не пара как породистая красавица и дворняжка», «Аня !!! Нет!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!! Пожалуйста!!!»,

Часть фолловеров пришли к выводу, что виной всему — «особый вкус» певицы: «Да уж, специфический вкус на мужчин у Ани Лорак! Не везет так не везет с мужиками Сначала удивлялись что она нашла в старом страшном Фалесе, потом в никому неизвестном альфонсе турке, а теперь вот это малолетнее недоразумение… и судя по его внешнему виду, с головой там беда».

Поводом для таких высказываний, вероятно, стала информация, которая появилась после заявления певицы Татьяны Решетняк. Она сообщила, что была замужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супруг часто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.

«Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей… грустно, что ваш выбор пал на такого человека…», — пишут «доброжелатели».

Конечно, у Ани Лорак нашлись и защитники, которые встали на ее сторону.

«Боже… Вы себя слышите?! Что значит, он не пара… Не связывай с ним судьбу… И все такое… Детский сад на выезде! Это не Ваша жизнь, судьба, а её… И если она счастлива, то дай Бог ей всего хорошего и давайте просто порадуемся за них!», «Здесь все знают Каролину, её характер, то что она чувствует. Знают Егора, то что у него было в прошлой семье. И конечно же, несомненно знают, что будет лучше для Ани. А может вы сначала разберётесь в своей жизни, и не будете впустую тратить время на бесполезные комментарии? Всё равно они никак не повлияют на выбор Ани, и тем более она это даже не увидит. Любовь приходит спонтанно. Если вы это не понимаете, то мне вас жаль… А Каролине желаю счастья в новых отношениях», — пишут такие фанаты.

Но большинство пользователей приняли первую точку зрения: по их мнению, певице изменил вкус, отчего пострадало и ее творчество: «Каролина, что с Вами? Где прежняя Лорак с шикарные треками (Забирай рай, Оранжевые сны и тд) скучаем по Каролине 2013 года! Вы заметно изменились?»

«Эта уже не та Ани Лорак, очень жаль. Сейчас она уже поёт не для души, а из-за денег (песни однотипные. Обидно, досадно, но ладно», — именно так звучит самый «залайканный» комментарий под этим снимком.

Но видимо Ани совсем безразлично общественное мнение, в данный момент времени она счастлива, а это главное. Тот факт, что слушать она никого не намерена, Лорак подтвердила недавно неприличным жестом, фото с которым разместил у себя Егор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июля, появилось новое фото, которое в очередной раз подтверждает — певица нашла свою любовь. Предполагаемый бой-френд певицы Егор Глеб опубликовал в микроблоге два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал таинственными буквами «КК». Поклонники посчитали, что за буквами кроются инициалы артистки, настоящее имя которой — Каролина Куек.

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