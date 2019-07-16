«Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак на неделю пропала из всех социальных сетей, и поклонники уже начали переживать, что же случилось с ней. И вот, наконец-то в понедельник исполнительница вновь появилась в поле зрения пользователей, опубликовав пост в Instagram.

В кадре артистка позирует с гладко зачесанными волосами, в облегающих джинсах, белой майке и кроссовках. Дополнили образ солнцезащитные очки. Она сообщила, что на данный момент улетела в США, в Лос-Анджелес.

Поклонники несказанно обрадовались возвращению любимой певицы.

«Как же я рада снова видеть вас в своей ленте!», «Неужели новая фотография! Как же мы по вам соскучились!», «Лораковцы, ликуем!», «Ураа, скучали по вашим публикациям!», — не скрывали счастья преданные фанаты.

Также многие отметили, как чудесно Ани выглядит. Диву начали с ног до головы заваливать комплиментами.

«Каролиш, такая красивая! Хорошего вечера!», «Как девчонка!», «Боже, шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка! А оказалась, что вы!», «Любимая модняшка!», «Прекрасна», «Побольше бы таких бомбических фоток! Только у вас аккаунте все фотографии — прямо упасть можно от такой красоты, ослепили всех!», — отмечали обожатели.

Некоторые из пользователей сразу перешли к профессиональной деятельности певицы: «Ура новая фотография!!! Пока вы неделю не выкладывали, я взяла билеты на Ваш концерт. До встречи», «Когда дуэт с Лазаревым?», «Ждем новый клип».

Стоит отметить, что в течение дня пост набрал почти 150 тысяч лайков.

Остается надеяться, что в ближайшие дни артистка порадует поклонников новыми шикарными фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до отъезда Ани Лорак в США многие поклонники начали подозревать, что певица находится «в лапах манипулятора» и распереживались, что она откажется от своей карьеры. К счастью, похоже, страхи не оправдались.

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