В Одессе разгорелся громкий скандал с комбатом киевских патрульных: все детали (видео)

Происшествия

В четверг, 1 августа, в Одессе задержали командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил пьяный дебош в местном кафе и развязал драку. Соответствующее видео разместили пользователи Сети.

Сообщается, что Сидоренко отдыхал в местном кафе и был, по наблюдениям очевидцев, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В один момент комбат начал вести себя агрессивно и вступил в конфликт с другими посетителями, нецензурно ругаясь.

На место происшествия вызвали полицию и «скорую». Правоохранители забрали Сидоренко в участок, откуда он направился в на обследование в больницу.

Как отмечается, Антон Сидоренко является командиром батальона № 4 полка № 2 управления столичной патрульной полиции. Его отправили в Управление патрульной полиции Одесской области якобы после коррупционного скандала и реорганизации местного управления.

После инцидента на защиту Сидоренко выступили в Патрульной полиции — в ведомстве заявили, что причиной поведения комбата стало «психическое расстройство», а результаты анализа крови показали отсутствие наркотических и психотропных веществ.

«Антон награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком „За отличие в службе“. Профессиональный, честный, человечный, справедливый, требовательный, как к себе, так и к подчиненным, дисциплинирован — именно эти качества характеризуют Антона Сидоренко как личность, и это могут подтвердить его коллеги, которые вместе с ним бок о бок несут службу», — заверили в пресс-службе Патрульной полиции.

В полиции рассказали, что Антон Сидоренко в патрульной полиции несет службу с самого начала ее создания — с 2015 года. Коллеги характеризуют Антона как одного из лучших работников, который неоднократно поощрялся руководством за высокие достижения в службе и ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности. Он был награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком «За отличие в службе».

«Сейчас в сети ширится вырванное из контекста отрицательное видео с участием Антона Сидоренко, а именно — тот момент, когда ему стало плохо. Сообщаем, что вчера у Антона произошел психическое расстройство (приступ). Коллеги вовремя вызвали скорую и оказали всю необходимую помощь. Сейчас Антон находится в больнице и проходит все необходимые обследования для установления его состояния и причины такого поведения…», — отметили в полиции.

В то же время издание «Думская» сообщило со ссылкой на источник в ГУНП, что результаты анализов все-таки не были предоставлены отделу мониторинга одесского управления патрульной полиции. Их по загадочной причине тут же засекретили и передали в Главное управление патрульной полиции Украины.

«Логично, что такая секретность вызывает вопросы к проводимому расследованию», — полагают журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина. Кроме того, детективы НАБУ задержали его экс-заместителя — Константина Гейко, который скрывался от следствия.

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