24.91 / 25.22 27.72 / 28.18
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дело Головина: НАБУ задержало бывшего замглавы одесской полиции (фото)

16:53 30 июля 2019 85
Задержание Константина Гейко
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, детективы НАБУ задержали его экс-заместителя — Константина Гейко, который скрывался от следствия.

«Бывшее должностное лицо вместе с экс-начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревается в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота», — сообщают в НАБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАБУ объявило подозрение в совершении преступления экс-начальнику главка Нацполиции в Одесской области генералу Дмитрию Головину и еще трем лицам, личности которых правоохранители пока не озвучивают. Их подозревают в присвоении сигарет на 50 миллионов гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер