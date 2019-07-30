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Дело Головина: НАБУ задержало бывшего замглавы одесской полиции (фото)
После того, как суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, детективы НАБУ задержали его экс-заместителя — Константина Гейко, который скрывался от следствия.
«Бывшее должностное лицо вместе с экс-начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревается в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота», — сообщают в НАБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАБУ объявило подозрение в совершении преступления экс-начальнику главка Нацполиции в Одесской области генералу Дмитрию Головину и еще трем лицам, личности которых правоохранители пока не озвучивают. Их подозревают в присвоении сигарет на 50 миллионов гривен.
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