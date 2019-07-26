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«Дело Головина»: суд арестовал генерала полиции
Вечером в пятницу, 26 июля, в Соломенском районном суде Киева избрали меру пресечения генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину, подозреваемому в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. В том числе путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.
Судебное заседание, в котором председательствовала Виктория Жовноватюк, началось с ходатайства защиты Головина о 45-минутном перерыве для общения с подзащитным.
Этот перерыв затянулся.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ просили суд арестовать экс-начальника главка Нацполиции Головина с альтернативой залога в размере 23,13 млн гривен.
«Надеюсь, что суд прислушается к нашим аргументам, поскольку имущества у него гораздо больше», — заявил прокурор САП Роман Сымкив.
По его словам, следователи Генпрокуратуры в ноябре 2017 года провели обыск на территории Одесского морского торгового порта в 7 контейнерах, где хранились 3,6 млн пачек сигарет для дальнейшего транзита. В ходе обыска было изъято все содержимое контейнеров и передано на хранение на склад в Одессе. Таким образом, сигареты попали в Украину без растаможки.
Согласно предварительному плану, эти сигареты были «уничтожены» на основании решения следственного судьи. Был составлен фиктивный акт уничтожения, а «уцелевшие» сигареты можно было продавать в Украине через сеть Интернет или переправлять их в Европу. Однако летом 2018 года Генпрокуратурой было принято решение о передаче этого дела в одесскую полицию, но само производство передали не следственному управлению, а в другое полицейское подразделение.
Как утверждают прокуроры, в дальнейшем бывшим руководством Одесского регионального главка Нацполиции — Дмитрием Головиным и его первым заместителем Константином Гейко был разработан новый план завладения этими табачными изделиями. Они вступили в сговор с местным бизнесменом Александром Чудаковым и другими неустановленными лицами. Согласно плану, эти сигареты должны были передать на хранение в состав одной из фирм, которую контролирует Чудаков. Таким предприятием стало ООО «Агат-2016», где руководителем был Валерий Капитанчук, который сейчас скрывается от правоохранителей за рубежом, но ему заочно сообщено о подозрении.
С этим предприятием заместитель Головина подписал договор хранения вещдоков, а сам экс- начальник полиции приказал своим подчиненным, а именно сотрудниками следственного управления главка Нацполиции перевести эти сигареты на склады Чудакова. Позже Головин якобы дал следователям номер бизнесмена Чудакова и сказал, что он работник Службы безопасности Украины и проконтролирует перевозку товара. Уже в сентябре 2018 года сигареты исчезли со склада указанной фирмы. Часть этих сигарет продавали через интернет, а другую — вывезли в Европу.
Как утверждала в судебном заседании сторона обвинения, «Агата-2016» сменился собственник, которым за 100 долларов стал Геннадий Прохоров. А вот по документам покупка стоила 1,5 миллиона гривен. По данным следствия, эта схема нанесла ущерб владельцам сигарет на 13,46 млн гривен.
Сторона обвинения настаивала на заключении экс- начальника полиции под стражу, поскольку другая более мягкая мера пресечения не обеспечит его удовлетворительное процессуальное поведение. По мнению прокуроров, существуют риски укрытия Головиным от суда и правоохранительных органов. В частности, на территории оккупированного Россией Крыма, где у него имеется жилье. Помимо того, экс-начальник может скрыть, уничтожить или исказить вещественные доказательства, используя свои связи, благодаря которым, по словам прокуроров, он заранее знал об обысках НАБУ. Головин еще может влиять на свидетелей, специалистов и экспертов, а также препятствовать следствию иным образом.
Тем не менее, суд отправил Головина под круглосуточный домашний арест, обязав его, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержали генерала Головина и о том, что НАБУ объявило подозрение бывшему начальнику полиции Одесской области.
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