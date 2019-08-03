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Больше не рыжая: исполнительница роли Хюррем Султан осветлила локоны
Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», ищет идеальный тон волос. Своими экпериментами 35-летняя Мерьем поделилась с верными подписчиками свежим кадром в Instagram.
В частности, знаменитость в очередной раз осветлила локоны, отдав предпочтение натуральному медовому оттенку, пишет «Телепрограмма».
Как известно, из-за съемок в сериале «Великолепный век"ленте Мерьем не могла перекрасить локоны в другой оттенок. Но покинув съемочную площадку, она сразу сменила имидж, отказавшись от рыжих волос.
Затем партнерша Халита Эргенча успела побывать блондинкой. А не так давно, на каннском кинофестивале, Узерли позировала на красной дорожке с новым оттенком волос, выбрав шоколадный тон.
Издание отмечает, что в повседневной жизни актриса редко пользуется косметикой. Знаменитость уже показывала, как выглядит без макияжа.
Напомним, что Мерьем воспитывает пятилетнюю дочку Лару. За время беременности она значительно прибавила в весе, однако смогла сбросить лишние килограммы благодаря заботам о новорожденной малышке и плотному съемочному графику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на открытии фестиваля в Каннах Мерьем появилась в полупрозрачном кружевном платье Maison Esthere Maryline, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Пикантный наряд обратил на себя внимание гостей фестиваля и, конечно, репортеров, встречавших звезд на красной дорожке.
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