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Сексуальная Анджелина Джоли снялась в чувственном рекламном ролике духов Guerlain (видео)
44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли снялась в новом рекламном ролике духов Mon Guerlain. Видео, которое снимали на территории и в окрестностях поместья Джоли в Камбодже (откуда родом ее старший приемный сын Мэддокс), получилось весьма чувственным. Среди прочего полуголая актриса позирует, лежа на кровати, частично прикрытая лишь атласной простыней. Анджелина также демонстрирует свои многочисленные татуировки на спине.
Джоли, начала сотрудничество с брендом в 2017 году. Она согласилась участвовать в рекламной кампании Guerlain, поскольку это были любимые духи ее матери — франкоканадской актрисы Маршелин Бертран, которая умерла от рака груди в 2007 году, в возрасте 56 лет.
Анджелина заявила, что передаст свой гонорар на благотворительность.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта.
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