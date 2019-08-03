Россию ждёт крах: известный историк предрек распад путинского режима

Мир

Протесты в Москве 27 июля стали свидетельством, что недовольство режимом в России растет с невероятной быстротой. По мнению доктора исторических наук Андрея Зубова в статье для Обозревателя, в России включился механизм саморазрушения системы власти, когда она совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим.

Официальный отказ российских региональных властей тушить лесные пожары стал одним из таких действий, утверждает ученый. Ведь никто не заставлял губернатора Красноярского края говорить: «Ничего страшного, пусть лучше выгорят леса, это естественный процесс».

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У Путина не ожидали, что люди организуются и соберут подписи на выборы оппозиционных кандидатов, реагируя на грубейшие подлоги депутатов Мосгордумы, которые видны абсолютно всем.

«И этот вал растет, растет каждый день — от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу. И я думаю, что падение этого режима совсем не за горами», — констатирует ученый, напоминая, что режим в России уже катился к гибели и в 2013 году.

Тогда большинство людей было недовольно режимом Путина, хотело его сменить, но они не были так озлоблены. Сейчас ситуация изменилась, в т. ч. из-за украинского фактора. Ведь отобрав Крыма, Россия сделала только хуже, обманув ожидания своего народа, еще верившего в то, что Путин восстанавливает чуть ли не Советский Союз.

Напомним, во время акций протеста 27 июля московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь. Личный врач Навального и сторонники оппозиционера уверены, что его отравили неизвестными веществами. Алексея вернули из больницы под арест.

Известный своими оппозиционными взглядами российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.



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