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Шоу-бизнес

Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве (видео)

21:40 30 июля 2019 120
Андрей Макаревич
Инф. «ФАКТОВ»

Известный своими оппозиционными взглядами российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.

Видео он выложил в свой Facebook.

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,
Закованный в латы, как звездный десант,
До ужаса вооружённый,
Зачем ты такой наряжённый?

Я знаю, зачем тебе рация, каска,
И едкий в баллончике газ?
Скажи, для чего тебе черная маска
С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором
Рисуешь себя ослепительным Зорро,
Который по факту готов
Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,
Чтоб знали, что люди, надевшие маски,
Порядок пришли защитить,
И вовсе не склонны шутить.

Наверно, все так. Только я полагаю,
Задача у маски немного другая:
Она — чтобы не было видно,
Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,
Ты маской уже не прикроешь лицо
Там способов спрятаться нету,
Когда призывают к ответу.

И, не подымая на Господа глаз,
Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,
Вопросы к комбату, мол, к бате»…
Но этот ответ не прокатит.

Напомним, во время протестов за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля были задержаны 1373 человека, из них более 150 оставили на ночь в ОВД. Перед акцией силовики заблаговременно поместили в СИЗО одного из лидеров оппозиции Алексея Навального, который впоследствии был экстренно госпитализирован с неизвестной аллергической реакцией.

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