- 22:10 Принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми
- 22:06 Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
- 21:40 Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве
- 21:29 В ночь на 31 июля четыре киевских троллейбуса изменят маршруты
- 21:19 Пожаловался Зеленскому на «лесную мафию»: в Харькове разгорается скандал вокруг увольнения директора лесхоза
- 21:10 Новичок премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 20:44 Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером закрутила роман с голливудским актером
- 20:42 Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ: названа причина
- 20:15 Ливень и песчаная буря: на Одессу обрушилась жуткая непогода
- 19:50 В Киеве совершено нападение на офис агентства "Укринформ", есть пострадавшие
- 19:39 Разведенная Слава Каминская показала округлившийся животик
- 19:21 «Форсаж» без Вина Дизеля и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве (видео)
Известный своими оппозиционными взглядами российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.
Видео он выложил в свой Facebook.
Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,
Закованный в латы, как звездный десант,
До ужаса вооружённый,
Зачем ты такой наряжённый?
Я знаю, зачем тебе рация, каска,
И едкий в баллончике газ?
Скажи, для чего тебе черная маска
С прорезями для глаз?
Возможно, что ты перед внутренним взором
Рисуешь себя ослепительным Зорро,
Который по факту готов
Мочить неразумных врагов.
А может быть, маска нужна для острастки,
Чтоб знали, что люди, надевшие маски,
Порядок пришли защитить,
И вовсе не склонны шутить.
Наверно, все так. Только я полагаю,
Задача у маски немного другая:
Она — чтобы не было видно,
Когда вам становится стыдно.
Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья.
Ответствуя перед небесным отцом,
Ты маской уже не прикроешь лицо
Там способов спрятаться нету,
Когда призывают к ответу.
И, не подымая на Господа глаз,
Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,
Вопросы к комбату, мол, к бате»…
Но этот ответ не прокатит.
Напомним, во время протестов за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля были задержаны 1373 человека, из них более 150 оставили на ночь в ОВД. Перед акцией силовики заблаговременно поместили в СИЗО одного из лидеров оппозиции Алексея Навального, который впоследствии был экстренно госпитализирован с неизвестной аллергической реакцией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!