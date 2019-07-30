Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве (видео)

Шоу-бизнес

Известный своими оппозиционными взглядами российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.

Видео он выложил в свой Facebook.

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звездный десант,

До ужаса вооружённый,

Зачем ты такой наряжённый?

Я знаю, зачем тебе рация, каска,

И едкий в баллончике газ?

Скажи, для чего тебе черная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить,

И вовсе не склонны шутить.

Наверно, все так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

И, не подымая на Господа глаз,

Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,

Вопросы к комбату, мол, к бате»…

Но этот ответ не прокатит.

Напомним, во время протестов за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля были задержаны 1373 человека, из них более 150 оставили на ночь в ОВД. Перед акцией силовики заблаговременно поместили в СИЗО одного из лидеров оппозиции Алексея Навального, который впоследствии был экстренно госпитализирован с неизвестной аллергической реакцией.

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