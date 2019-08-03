Месси серьезно наказан за демарш в сборной Аргентины

Спорт

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) вынесла свой вердикт по делу, связанному с обвинениями в свой адрес со стороны игрока каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, после полуфинального матча Кубка Америки-2019, в котором Аргентина потерпела поражение от Бразилии (0:2), звездный футболист обрушился с критикой на руководящий орган южноамериканского футбола, заявив, что все подстроено для победы бразильцев на турнире, и обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции.

В итоге, как сообщает официальный сайт организации, Месси отстранен от поединков под своей эгидой на три месяца и заплатит штраф в размере 50 тысяч долларов. Отметим, что на период дисквалификации у «альби-селесте» официальных поединков не будет — запланированы лишь товарищеские встречи с Чили, Мексикой и Германией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси отдыхает на Карибах с женой и тремя сыновьями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter