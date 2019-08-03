Популярному российскому певцу запретили въезд в Украину: названа причина

Шоу-бизнес

Популярному российскому певцу Егору Криду СБУ закрыла доступ на территорию Украины на срок до 2021 года. Соответствующее решение было принято спецслужбой еще в феврале 2016 года. Напомним, «ФАКТЫ» писали о скандале с непонятной депортацией пакистанца из Украины.

«В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины приняла решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет», — говорится в ответе СБУ на информационный запрос журналистов 112.ua.

25-летний Егор Крид (Егор Николаевич Булаткин) начал сольную карьеру в 2011 году под псевдонимом KReeD. Является автором и исполнителем собственных песен.

В марте 2016 года певец уже прилетал в Украину из Санкт-Петербурга, однако на территорию нашей страны его не впустили.

Напомним, ранее аналогичное ограничение на въезд в Украину СБУ ввела для скандальной российской теледивы Даны Борисовой, а также для комика из Беларуси Ивана Усовича.



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