Российские пропагандисты внезапно связали Зеленского с Гитлером: что происходит

Украина

Визит президента Владимира Зеленского в Трускавец 3 августа (напомним, здесь в фешенебельном отеле проходит краткосрочный курс обучения для будущих народных депутатов от партии «Слуга народа») неожиданно стал топ-темой для российских пропагандистов.

Так, «Московский комсомолец» написал, что Зеленский отправился на… любимый курорт Гитлера.

Тем временем украинские журналисты также нашли тему для обсуждения — в сеть попало видео из Трускавца, где депутатов и других гостей гостиницы Rixos Прикарпатье заставили проходить через металлоискатели и даже снимать обувь. Все это было призвано обеспечить максимальную безопасность Зеленскому.

На записи, опубликованной в Facebook «Украинской правды», видно, что обыскивают будущих нардепов очень тщательно.

Напомним, самый молодой народный депутат Верховной Рады 9-го созыва Святослав Юраш показал свой номер в отеле «Риксос» в Трускавце Львовской области, где с 29 июля проходят тренинги для народных депутатов

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