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Политика

Тренинги для «слуг народа»: появились фото номера «Риксос», в котором живет самый молодой нардеп

9:38 1 августа 2019 260
Риксос
Инф. «ФАКТОВ»

Самый молодой народный депутат Верховной Рады 9-го созыва Святослав Юраш показал свой номер в отеле «Риксос» в Трускавце Львовской области. Будущий нардеп проживает в этом отеле и проходит тренинги для народных депутатов, организованные для них партией «Слуга народа».

«Самый молодой будущий нардеп от „Слуги народа“ Святослав Юраш показал номер в „Риксосе“. Стоимость самого дешевого двухместного номера от 3500 грн», — говорится в сообщении «Украинской правды» в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», ранее избранные в Раду представители партии «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где 29 июля для них начался недельный тренинг. Их поселили в две самые дорогие гостиницы в городе — «Риксос» и «Женева». Новоизбранным депутатам читают интенсивные лекции профессора Киевской школы экономики с 8:30 до 21:30.

Ранее в сеть попало видео, как будущих народных депутатов обучают прыжкам на одной ноге.

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