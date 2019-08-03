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Украина

Продай Квартал — сделай дорогу: на перепалку Зеленского и Иванчука отреагировали меткой фотожабой

13:57 3 августа 2019 185
Фотожаба Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский политический карикатурист Богдан Процишин отреагировал на историю с президентом Зеленским на Прикарпатье, где он публично призвал народного депутата восьмого созыва Андрея Иванчука (выиграл выборы по 88-му мажоритарному округу) предоставить финансовую помощь поселку Космач в строительстве дороги.

В своем Facebook он опубликовал карикатуру, представляющую собой вариацию на тему известных предвыборных бордов партии «Слуга народа».

«Продай Квартал — сделай дорогу», — говорится на борде.

В комментарии художник отметил, что любую инициативу нужно начинать с себя.

Напомним, Иванчук пообещал помочь со строительством дороги, хотя и отметил, что она находится на соседнем округе, где победил как раз представитель партии «Слуга народа».

В настоящее время Зеленский находится с визитом на Прикарпатье — он приехал в Трускавец.

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