Политика

Зеленский "повесил" ремонт дороги на нардепа Иванчука, но на этом история не закончилась

Президент Владимир Зеленский продолжает ездить по Украине и устраивать разносы чиновникам, заигрывая тем самым со своим электоратом. Накануне парламентских выборов рейтинги партии «Слуга народа» начали проседать и президент несколько раз устраивал публичную порку чиновников в регионах. Тогда автор этих строк предполагал, что таким образом Зеленский играет в украинского Лукашенко, удовлетворяя спрос на «сильную руку».

Впрочем, после выборов эпопея с поездками в регионы не закончилась. После нашумевшей истории с якобы увольнением главы Офиса президента Андрея Богдана, Зеленский срочно отправился на Прикарпатье, где особое внимание уделил строительству дорог в регионе.

На совещание пришел народный депутат восьмого созыва Андрей Иванчук, который выиграл выборы по 88-му мажоритарному округу. Зеленский на совещании под прицелом телекамер заявил, что Иванчук «зря сюда пришел». Дальше — больше: президент отметил, что на дорогу к селу Космач нужно 175 млн гривен и прямо спросил нардепа, готов ли тот финансово помочь.

— 175 миллионов вам нужно? — сказал Зеленский, обращаясь к главе сельсовета Космача. — Я вижу здесь господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть у вас?

В ответ на это нардеп сказал, что деньги на строительство дорог закладываются в бюджете, и вообще указанная дорога находится на соседнем округе, где победил представитель партии «Слуга народа».

— Я представляю другой округ, но я помогу, — сказал Иванчук.

В ответ на это Зеленский пригрозил предоставить жителям села Космач данные о месте жительства нардепа, если тот обманет президента.

После этой публичной беседы Андрей Иванчук написал пост в Facebook, где отметил: «Относительно просьбы президента Украины о помощи в ремонте дороги в Космаче, то, полагаю, глава государства имел ввиду использовать мой опыт и помочь победителю от „Слуги народа“ на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы округа».

Неожиданно, но на этом история не закончилась. Зеленский пришел в комментарии и подчеркнул: «Нет, господин Иванчук, вы пообещали, потому финансируйте». Там же внезапно появился и глава ОП Андрей Богдан, который написал: «Нет! Президент верит, что вы профинансируете эти работы!».

Это обсуждение вызвало небывалый ажиотаж в соцсетях. Сторонники Зе-команды с восторгом отреагировали на новый акт игры президентской команды. Впрочем, многие остались в недоумении, предполагая, что, пользуясь поддержкой публики и используя медиа-ресурсы, Зеленский может требовать от политиков и бизнесменов фактически что угодно. Особое удивление в украинском сегменте Facebook вызвал тот факт, что проблемная дорога находится даже не в округе Иванчука.

На этом фоне решил хайпануть победитель на одном из округов Черкасчины — телеведущий Александр Скичко, который баллотировался от партии «Слуга народа». Он пригласил Иванчука профинансировать строительство дороги в его округе, фактически доводя ситуацию до абсурда.

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