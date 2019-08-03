В Кирилловке устроили смертельную перестрелку: полиция готовится штурмовать базу отдыха

Происшествия

В курортной Кирилловке (Запорожская область) в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек.

Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу, сообщает «Акцент».

Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга». Правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры с кавказцами. Полиция рассматривает вариант штурма.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Кирилловке на популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter