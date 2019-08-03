25.37 / 25.68 28.06 / 28.54
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Кирилловке устроили смертельную перестрелку: полиция готовится штурмовать базу отдыха

15:44 3 августа 2019 231
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке (Запорожская область) в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек.

Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу, сообщает «Акцент».

Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга». Правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры с кавказцами. Полиция рассматривает вариант штурма.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Кирилловке на популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер