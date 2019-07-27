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Пригласил Зеленского в Белый дом: стали известны новые подробности разговора президентов Украины и США
Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.
Об этом американский дипломат сказал Радио Свобода после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону — ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык», — уверен дипломат.
По словам Сондланд, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.
В свою очередь, сам дипломат, по его словам, обсудил с Зеленским, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в «Нафтогазе», верховенство права.
По его словам, сейчас по инициативе президента США Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля. Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты. Американский выразил уверенность, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ.
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