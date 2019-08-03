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Наука и технологии

Instagram и WhatsApp приготовили сюрприз своим пользователям: что изменится

20:29 3 августа 2019 249
Facebook
Инф. «ФАКТОВ»

Компания Facebook планирует добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнение «от Facebook». Измененные названия Instagram и WhatsApp появятся в магазине приложений Apple и Google Play, а также внутри приложений.

При этом в ближайшее время компания не планирует изменять название, отображающееся на экране мобильных устройств. Изменения связаны с тем, что антимонопольные службы США изучают процесс приобретения компанией Facebook этих приложений. Кроме того, добавив пометку «от Facebook», компания хочет повысить репутацию, которая ухудшилась из-за скандалов с утечкой данных пользователей, сообщает The Information.

Пресс-секретарь Facebook Берти Томсон подтвердил информацию о ребрендинге Instagram и WhatsApp. Он объяснил, что это нужно, чтобы указать принадлежность приложений к «семейству Facebook». Cотрудники Instagram и WhatsApp с тревогой восприняли эту новость, поскольку отсутствие публичной связи с Facebook помогало им избежать скандалов, связанных с компанией.

Как писали «ФАКТЫ», 24 июля Федеральная торговая комиссия США (FTC) окончательно определилась с наказанием для компании Facebook за допущение массовой утечки личных данных пользователей. Компания Марка Цукерберга должна заплатить рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов.

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