Меган Маркл исполнилось 38: как герцогиня отпразднует свой день рождения и какие получит подарки

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4 августа жена 34-летнего британского принца Гарри Меган Маркл, которая стала приглашенным редактором журнала Vogue, празднует свое 38-летие. Герцогиня Сассекская отметит праздник скромно, в кругу семьи, в своем доме Фрогмор-коттедже близ королевского Виндзорского замка. Во-первых, Меган сейчас сконцентрирована на своем первенце — малыше Арчи, который появился на свет в мае этого года. А кроме того, как пишут английские СМИ, бывшая американская актриса желает «реабилитироваться» в глазах публики после вечеринки в честь будущего рождения ребенка, которую Маркл и ее подруги устроили в Нью-Йорке в феврале этого года. Многие сочли, что она отличалась показной роскошью.

Некоторые источники сообщали, что королева Елизавета, которая на днях отправилась на длительный отдых в свое шотландское поместье Балморал, пригласила супругу внука провести день рождения у нее в гостях. Однако, судя по всему, герцог и Герцогиня Сассекские прибудут в замок позже.

Что касается подарков, Гарри, по информации издания Express, намерен преподнести супруге очередное ювелирное украшение — возможно, собственного дизайна. Скорее всего это будут роскошные серьги.

Кроме того, Гарри подарит жене черно-белую фотографию их сына, в серебряной рамке от британской ювелирной компании Aspreys. На рамке будут выгравированы некие личные слова, обращенные к герцогине со стороны мужа и ребенка.

В прошлом году Меган и Гарри провели 4 августа на публике, посетив свадьбу близкого друга принца Чарли ван Страубензи. А на 36-летие Меган Гарри, который тогда еще был бойфрендом актрисы, устроил для нее романтический отдых в Ботсване.

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