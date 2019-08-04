46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний Том Каулиц сыграли свадьбу: появились фото

Шоу-бизнес

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel, Том Каулиц поженились во второй раз. Роскошная романтическая церемония состоялась в Италии, близ берегов острова Капри, на яхте «Christina O», некогда принадлежавшей легендарному греческому миллиардеру Аристотею Онассису. Он назвал судно в честь своей единственной дочери Кристины. Это одна из самых известных и гламурных яхт в мире. В 1968 года на ее борту неподалеку от острова Скорпиос Аристотель Онассис женился на Жаклин Кеннеди — вдове убитого президента США Джона Кеннеди. Здесь также неофициально праздновали свою свадьбу князь Монако Ренье III и кинозвезда Грейс Келли.

Cвою первую, тайную свадьбу Хайди и Том, обручившиеся в канун 2019 года (спустя восемь месяцев после знакомства), сыграли в феврале в Беверли-Хиллз. Тогда они просто ограничились регистрацией брака. Сейчас пара наконец-то решила отпраздновать это событие с размахом.

Хайди, которая, по слухам, беременна пятым ребенком, была в платье цвета слоновой кости. На распущенных волосах красовалась фата. Жених также был в белом.

Как сообщает Daily Mail, на церемонии присутствовали четверо детей Клум — 14-летняя Лени (внебрачная дочь модели от итальянского миллионера Флавио Бриаторе), которая была подружкой невесты, а также дети Хайди от темнокожего британского певца Сила — 12-летний Генри, 11-летний Йохан и восьмилетняя Лу.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Хайди Клум полностью разделась для фотосессии.

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