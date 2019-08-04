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Украина

«Иди отсюда, оккупант»: на Донбассе жестко поставили на место российского пропагандиста (видео)

9:51 4 августа 2019 399
Александр Сладков
Инф. «ФАКТОВ»

Российский пропагандист Александр Сладков пришел на место разминирования моста возле Станицы Луганской. Он спровоцировал перепалку с представителями украинской власти, заявляя, что эта территория якобы разделена между Украиной и так называемой «ЛНР».

«Я на территории Украины!» — ответил Сладкову украинец, сопровождавший главу Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина.

«Это нейтральная территория», — заявил Сладков.

«Какая нейтральная? Это Украина, запомните уже!» — ответил украинец.

Он напомнил российскому пропагандисту, что согласно договоренностям в Минске, работников службы чрезвычайных ситуаций должны были допустить на другую сторону моста для разминирования, но боевики «ЛНР» нарушили условие.

«Вот какого художника они там делают? По минским соглашениям их не должно быть!» — возмутился представитель Украины.

Сладков несколько раз перебил собеседника, требуя от него представиться.

«Да иди ты отсюда, оккупант хр. нов!» — ответил тот пропагандисту Кремля.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Станице Луганской, где Украина готовится восстанавливать разрушенный боевиками мост через Северский Донец, заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял ни кто иной, как одиозный Евгений Попов — супруг скандальной пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой.

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