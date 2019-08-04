Немного беременный: попытка баскетболиста обмануть допинг-тест обернулась провалом (фото)

Спорт

Забавный случай произошел с американским баскетболистом Ди Джеем Купером, принявшим гражданство Боснии и Герцеговины и готовившимся дебютировать за национальную сборную страны.

Допинг-проба, взятая у спортсмена, показала, что Купер… беременный. Как оказалось, хитрый Ди Джей принес в качестве биологического материала анализ мочи женщины, при этом, наверняка, не особо разбирался, какой именно. В дальнейшем при исследовании в лаборатории в пробах был обнаружен гормон хорионический гонадотропин (ХГЧ), который вырабатывается в организме только беременных женщин. В итоге, баскетболиста дисквалифицировали на два года.

За свою хитрость Купер останется вне баскетбола на два года

Примечательно, что 28-летний американец, никогда в своей карьере не выступавший на родине (в послужном списке Купера клубы из Греции, России и Франции), принял боснийское гражданство еще в 2014 году. Правда, дебютировать за национальную команду ему пока не удалось. В квалификации к Евробаскету-2015 он не сыграл по семейным обстоятельствам, затем не мог выступать из-за травмы, и вот — новая напасть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА из России попался на допинге.

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