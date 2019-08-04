Мир

В США во второй раз за сутки массово расстреляли людей: видео с места происшествия

В США в городе Дейтон (штат Огайо) в ночь на 4 августа произошла стрельба. В результате погибли семь человек и еще 24 получили ранения.

Один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на джипе.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в США в городе Эль-Пасо в Техасе произошла стрельба в торговом центре. Инцидент произошел в супермаркете Walmart. В ходе инцидента 20 человек погибли. Десятки были ранены. Мэр Эль-Пасо заявил, что полиция задержала подозреваемого. Ему 21 год. Был вооружен полуавтоматической винтовкой.

Как сообщают местные СМИ, стрелка зовут Патрик Крусиус. Ему 21 год, живет в городе Аллен, который расположен в 30 минутах езды от Далласа и примерно в девяти часах езды от Эль-Пасо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter