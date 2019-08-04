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Мир

В США во второй раз за сутки массово расстреляли людей: видео с места происшествия

11:54 4 августа 2019 305
Стрельба в США
Инф. «ФАКТОВ»

В США в городе Дейтон (штат Огайо) в ночь на 4 августа произошла стрельба. В результате погибли семь человек и еще 24 получили ранения.

Один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на джипе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в США в городе Эль-Пасо в Техасе произошла стрельба в торговом центре. Инцидент произошел в супермаркете Walmart. В ходе инцидента 20 человек погибли. Десятки были ранены. Мэр Эль-Пасо заявил, что полиция задержала подозреваемого. Ему 21 год. Был вооружен полуавтоматической винтовкой.

Как сообщают местные СМИ, стрелка зовут Патрик Крусиус. Ему 21 год, живет в городе Аллен, который расположен в 30 минутах езды от Далласа и примерно в девяти часах езды от Эль-Пасо.

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