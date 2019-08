В США устроили расстрел посетителей торгового центра, десятки жертв: все подробности и видео

Мир

В США в городе Эль-Пасо в Техасе произошла стрельба в торговом центре. Инцидент произошел в супермаркете Walmart. Сообщают о 20 погибших. Еще 22 человеке получили ранения, из них 10 находятся в критическом состоянии. Мэр Эль-Пасо заявил, что полиция задержала подозреваемого. Ему 21 год. Был вооружен полуавтоматической винтовкой.

#Update: Just in — Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

Стрельба произошла в районе улиц Хокинс (Hawkins) и Гейтуэй-Ист (Gateway East) поблизости от магазина Walmart и торгового центра Cielo Vista Mall.

#Breaking: Just in - Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

По словам одного из очевидцев, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart видел двух человек с огнестрельным оружием.

#Update: More police and rescue crews arriving at the scene, where a shooting took place in and out the El Paso #Walmart near the Cielo Vista Mall in #Texas. pic.twitter.com/WBJKpjYg9A — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

Полиция просит избегать места происшествия. Сейчас район оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

Как писали «ФАКТЫ», 28 июля на Фестивале чеснока Гилрой на севере американского штата Калифорния также произошла стрельба. 19-летний расист Сантино Уильям Леган открыл огонь из полуавтоматической винтовки по посетителям и убил трех человек, в том числе двоих детей. Полицейские застрелили Легана.

