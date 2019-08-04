Украина

Ремонт моста в Станице пока невозможен: в СЦКК сделали важное заявление (фото)

Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской на линии разграничения не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны террористов «ЛНР» для разминирования территории. Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, сообщает штаб ООС.

«Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. … Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет», — заявил Борщевский.

Руководитель украинской стороны СЦКК отметил, что основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста — отсутствие гарантий безопасности для украинских специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет», — подчеркнул Борщевский.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Работы должны были начаться 1 августа.

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