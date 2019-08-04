Настя Каменских похвасталась соблазнительной фигурой в бикини

Шоу-бизнес

Популярная исполнительница Настя Каменских, которая вместе с мужем отправилась на отдых в Италию, опубликовала в Instagram соблазнительное фото. Певица стоит в ярком бикини на палубе яхты, закрыв глаза и подставив лицо ласковому солнцу.

Подписчики соцсети оставили восторженные комментарии, признавая, что «фигурка-огонь». Но были и такие, которые нашли, что Каменских или поправилась, или находится в интересном положении. Фанаты дали завистникам отпор.

«Куда там Ким. Здесь всё своё, натурпродукт. Какая аппетитная фигура».

«Почему у всех стандарт фигуры — это костлявое тело? Красивая фигура!!!»

«Бывают люди как специи. С ними сладко, остро, солено и порой даже горько, но без них уже не вкусно».

«Поправилась сильно или беременная».

«Заметьте девочки, которые негативные коменты пишут, мужчины пишут все хорошие. Делайте выводы… зависть свою спрячьте».

Напомним, слухи о беременности Каменских уже гуляли по соцсетям.

Как сообщали «ФАКТЫ», в июле молодожены Потап и Настя Каменских устроили себе небольшие европейские каникулы.Они побывали в столице Чехии Праге.

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