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У них будут красивые дети: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, заинтриговавшая Сеть постельным фото с мужем Потапом, вызвала жаркие споры новым снимком. Звезда, не раз заявлявшая, что мечтает стать мамой, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в свободном комбинезоне. Поклонники рассмотрели под нарядом изменившуюся фигуру Насти и в который раз предположили, что она ждет ребенка.
«Ты беременная — одежда выдает», «У вас будут красивые детки», «Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж», — пишут в комментариях под фото.
Напомним, Настя Каменских вышла замуж за Потапа, роман с которым скрывала долгие годы. После свадьбы пара заспыает Сеть совместными фото, Потап хвастается роскошной фигурой жены в купальнике. Насте уже не раз приписывали беременность. Каменских несколько раз опровергала слухи о том, что ждет ребенка.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...