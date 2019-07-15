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Шоу-бизнес

У них будут красивые дети: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

14:54 15 июля 2019 97
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских, заинтриговавшая Сеть постельным фото с мужем Потапом, вызвала жаркие споры новым снимком. Звезда, не раз заявлявшая, что мечтает стать мамой, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в свободном комбинезоне. Поклонники рассмотрели под нарядом изменившуюся фигуру Насти и в который раз предположили, что она ждет ребенка.

«Ты беременная — одежда выдает», «У вас будут красивые детки», «Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж», — пишут в комментариях под фото.

Напомним, Настя Каменских вышла замуж за Потапа, роман с которым скрывала долгие годы. После свадьбы пара заспыает Сеть совместными фото, Потап хвастается роскошной фигурой жены в купальнике. Насте уже не раз приписывали беременность. Каменских несколько раз опровергала слухи о том, что ждет ребенка.

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