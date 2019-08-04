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«Они сражаются»: Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом он сказал в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона», говорится в публикации на сайте Государственного департамента страны.
«Позиция США — это неприемлемо. Крым должен вернуться», — заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.
Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой «набор идей» по поводу войны на Донбассе.
«Они все еще сражаются… Это очень реально», — отметил госсекретарь.
Напомним, Североатлантический совет НАТО в своем заявлении призвал Россию вернуть Крым Украине. В документе Альянса приуроченном к пятилетию незаконной аннексии Крыма говорилось, что «пять лет назад РФ применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности».
Кроме того, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму открыто признали, что оккупация полуострова Россией не привела к улучшению экономического положения его жителей: в частности, даже распиаренный в СМИ Крымский мост так и не стал панацеей от уменьшения потока туристов на захваченные территории.
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