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Украина

Накатались по мосту: в Крыму открыто признали провал туристического сезона

9:13 20 июля 2019 1959
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Крыма активно обсуждают снижение туристического потока на оккупированный полуостров в 2019 году.

«Коктебель 2019. Каким запомнится этот сезон, какие результаты и какие финансовые итоги сезона? Однозначно можно говорить о снижении турпотока и платежеспособности отдыхающих», — написал в Facebook прокремлевский блогер из Крыма Александр Горный.

«Туристов меньше однозначно — мнение всех — хоть как-то материально причастных к отдыхающим. Меньше, чем в 2018 г, — но больше, чем в 2017 г. Платежеспособные едут за границу», — пишет другой пользователь в комментариях.

«Накатались по мосту)», — пришел к выводу третий, очевидно, имея ввиду построенный оккупантами Крымский мост.

«По Гурзуфу говорят минус 40 процентов от прошлого сезона», — сообщил еще один местный житель.

Как писали «ФАКТЫ», ранее блогер RoksolanaToday&Крым опубликовал фото абсолютно пустого Крымского моста, который должен был не только заполнить полуостров туристами, но и снизить цены.

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