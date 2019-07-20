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Накатались по мосту: в Крыму открыто признали провал туристического сезона
Жители Крыма активно обсуждают снижение туристического потока на оккупированный полуостров в 2019 году.
«Коктебель 2019. Каким запомнится этот сезон, какие результаты и какие финансовые итоги сезона? Однозначно можно говорить о снижении турпотока и платежеспособности отдыхающих», — написал в Facebook прокремлевский блогер из Крыма Александр Горный.
«Туристов меньше однозначно — мнение всех — хоть как-то материально причастных к отдыхающим. Меньше, чем в 2018 г, — но больше, чем в 2017 г. Платежеспособные едут за границу», — пишет другой пользователь в комментариях.
«Накатались по мосту)», — пришел к выводу третий, очевидно, имея ввиду построенный оккупантами Крымский мост.
«По Гурзуфу говорят минус 40 процентов от прошлого сезона», — сообщил еще один местный житель.
Как писали «ФАКТЫ», ранее блогер RoksolanaToday&Крым опубликовал фото абсолютно пустого Крымского моста, который должен был не только заполнить полуостров туристами, но и снизить цены.
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