Шоу-бизнес

Модель из Молдовы Елены Матеи выбрана в качестве лица новой коллекции купальников компании Beach Bunny под названием Resort 2020. Об этом пишет Daily Mail.

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Издание уточняет, что коллекция из 33 купальных костюмов была создана по мотивам природы джунглей и тропических лесов, и будет официально выпущена в октябре 2019 года.

«Я очень рада, что у меня появилась возможность сотрудничать с таким знаковым брендом, с которым ранее работали Кейт Аптон, Ирина Шейк, и Кэндис Свейнпол. Купальники Beach Bunny демонстрирует естественную красоту и уверенность женщины, передавая при этом одновременно некий налет гламура и веселья», — сказала модель в интервью.

При этом журналисты отмечают, что впервые девушку из Молодовы заметили в подростковом возрасте на улицах Бухареста скауты одного из домов моды. С тех Елена сотрудничала со множеством фешн-изданий, среди которых Harper's Bazaar Greece, Elle Greece и Harper's Bazaar Vietnam, Marie Claire, Ocean Drive и Vogue.

Также она принимала участие в показах многих известных брендов и была включена в престижный выпуск книги «Ангелы», снятой известным модным фотографом Расселом Джеймсом, наряду с такими моделями, как Адриана Лима и Лили Олдридж. Кроме того, Джеймс также сфотографировал Елену для ее кампании с ароматами Raw Spirit.

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В настоящее время у Елены контракт с ELITE MODEL MANAGEMENT, поэтому огромную часть своего времени она проводит в дороге между Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Европой.

Не менее активна Матеи и в соцсетях: на ее аккаунт в Instagram подписаны почти 160 тысяч человек. Основные темы постов Елены — путешествия, модельный бизнес и моменты личной жизни.

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