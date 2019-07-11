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В Молдове Зеленскому пообещали выдать скандально известного судью Чауса
Молдова может выдать Украине небезызвестного судью Николая Чауса, который любил хранить доллары в трехлитровых банках. Об этом на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу», — сказал президент.
Напомним, бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Деньги он хранил в трехлитровых банках, закопанных в собственном огороде.
Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная Рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.
В начале 2017 года беглый судья добровольно сдался правоохранителям Молдовы. Там его отправили под стражу, а затем отпустили под домашний арест. Чтобы избежать наказания, Чаус подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Молдове.
28 ноября 2017 года Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева. А до этого в октябре судья был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!