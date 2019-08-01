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"Градус пошлости повышен": непристойные ласки Киркорова и Варнавы взбесили Сеть (видео)
Российский певец Филипп Киркоров принял участие в праздновании юбилея композитора Игоря Крутого в Турции, где «зажег» с участницей женского Comedy Екатериной Варнавой.
Причем, судя по кадрам в Instagram поп-короля, артисты устроили не шуточные игры с поцелуями и лизанием, показывая подписчикам «повышение градуса» страсти с намеками на интим.
В какой-то момент в кадр камеры попал и виновник торжества, которое затянулось до глубокой ночи и завершилось салютом.
«Градус повышен … То ли ещё будет на Юбилее у @igorkrutoy65 All ABOUT LAST NIGHT… TO BE CONTINUED…», — подписал ролик Филипп Киркоров.
Однако пользователи Сеть не оценили юмора знаменитостей, сравнив их поведение с «дешевой порнушкой» и «Домом-2», что явно не красит имидж поп-короля российской эстрады.
«Может, смешно, но неприятно и пошло…», «Вроде бы взрослые люди», «Мое предсказание: с этого времени карьера ваша идет на закат…», «Ну прикалывайтесь по пьяни между собой. Зачем это показывать? Оба упали в моих глазах», «Это уже перебор. Не ожидала!!!», «Нужно вести себя более по приличней все-таки король», «Фуууу как в дешёвой порнушке», «Ты же король, даже клоуны этого не делают. ДОМ -2. Настроение испортил надолго», «Филя опустился … фууук. Как некрасиво. А если его дети это увидят», — пишут возмущенные столь откровенным проявление звезд подписчики.
По информации российских СМИ, на вечеринку также приехали близкие друзья и давние знакомые Игоря Крутого. Торжество прошло под девизом white party («белая вечеринка»), что повлияло в основном на дресс-код мероприятия — большинство гостей подошли к соблюдению правил ответственно и пришли на праздник в светлых нарядах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров в роли гинеколога в новом клипе шокировал поклонников.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!